Проливні дощі та повені в Афганістані призвели до тисяч потерпілих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Афганістані внаслідок повенів загинули щонайменше 32 особи, а тисячі інших були вимушені покинути свої домівки. За таким повідомленням виступила Норвезька рада у справах біженців, передає УНН.

Лише у провінції Кандагар повені пошкодили сотні будинків, і близько 4 тис. людей залишились без домівок. Через різке зниження температури вночі переміщені афганці потребують наметів і теплого одягу.

"Це була п'ятниця, весь день дощ, ми думали, що це зупиниться, але його було все більше і більше. О 10 вечора наш будинок був повний води. Урядові люди приїхали в цей район, щоб допомогти, і відвезли нас до готелю на ніч, але тепер ми повернулися, і наш життєвий стан дуже поганий", - сказав робітник із міста Кандагар.

Гуманітарні організації працювали цілодобово з п'ятниці 1 березня, коли вперше були отримані повідомлення про повені, щоб оцінити потреби постраждалих людей.

Від повені постраждали також тисячі людей в сусідніх провінціях - Гельманд, Фарах і Герат.

Раніше УНН повідомляв, що станом на 3 березня внаслідок повенів у Афганістані були ушкоджені щонайменше 2 тис. будинків, і 20 осіб загинули. 

Також раптові повені у Пакистані забрали життя 26 людей. 

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