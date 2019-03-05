Проливні дощі та повені в Афганістані призвели до тисяч потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Афганістані внаслідок повенів загинули щонайменше 32 особи, а тисячі інших були вимушені покинути свої домівки. За таким повідомленням виступила Норвезька рада у справах біженців, передає УНН.
Лише у провінції Кандагар повені пошкодили сотні будинків, і близько 4 тис. людей залишились без домівок. Через різке зниження температури вночі переміщені афганці потребують наметів і теплого одягу.
"Це була п'ятниця, весь день дощ, ми думали, що це зупиниться, але його було все більше і більше. О 10 вечора наш будинок був повний води. Урядові люди приїхали в цей район, щоб допомогти, і відвезли нас до готелю на ніч, але тепер ми повернулися, і наш життєвий стан дуже поганий", - сказав робітник із міста Кандагар.
Гуманітарні організації працювали цілодобово з п'ятниці 1 березня, коли вперше були отримані повідомлення про повені, щоб оцінити потреби постраждалих людей.
Від повені постраждали також тисячі людей в сусідніх провінціях - Гельманд, Фарах і Герат.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 3 березня внаслідок повенів у Афганістані були ушкоджені щонайменше 2 тис. будинків, і 20 осіб загинули.
Також раптові повені у Пакистані забрали життя 26 людей.