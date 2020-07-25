Проливные дожди в Южной Корее унесли жизни по меньшей мере пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Пять человек погибли, четверо пострадали от ураганного ветра и наводнений, вызванных сильными ливнями в южных регионах Республики Корея. Об этом сообщил в субботу центральный штаб страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
По данным издания, наиболее пострадавших от ударов стихии города Пусан и Ульсан, где за час выпадало более 80 мм осадков. Дожди вызвали многочисленные подтопления и оползни, превратив ряд городских улиц в реки. Сообщается, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.
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Спасатели эвакуировали более 200 человек. В столичной провинции Кёнгидо более 1,1 тыс. домов остались без электричества.
Сопровождаемые штормовым ветром сильные дожди продолжаются в субботу в восточных регионах страны, включая провинции Канвондо и Кёнсан-Пукто, где в час выпадает до 50 мм осадков.
Напомним, по состоянию на 22 июля спасатели продолжали расчищать реки от мусорных заторов на Закарпатье.