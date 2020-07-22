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На Закарпатті рятувальники розчищають річку від сміттєвих заторів

На Закарпатті рятувальники розчищають річку від сміттєвих заторів

Київ • УНН

 • 11991 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На Закарпатті рятувальники розчищають річку Латорицю, у якій утворилися сміттєві затори внаслідок паводків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

"Червневі паводки, що пройшлися Закарпаттям, спричинили значні сміттєві затори на річках області", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що протокольним рішенням засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 липня, ситуація, яка склалася в Ужгородському та Берегівському районах у зв’язку з утворенням заторів на річках Латориця й Боржава визнана надзвичайною ситуацією, що є складовою надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня.

"На виконання вищезазначеного протокольного рішення на території області проводяться роботи щодо очищення найбільш критичних місць водотоків басейну річки Тиса. Так, сьогодні, 22 липня…проводилося розчищення своєрідних "дамб", які утворилися через побутові відходи, сміття та деревину на р. Латориця в урочищі "Переш" поблизу села В. Добронь Ужгородського району", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований ініціював зустріч з Послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто та головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим, щоб разом напрацювати рішення щодо потрапляння річками з території України до Угорщини великої кількості сміття.

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