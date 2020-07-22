На Закарпатье расчищают реку от мусорных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На Закарпатье расчищают реку Латорица, в которой образовались мусорные пробки вследствие паводков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Июньские паводки, которые прошлись по Закарпатью, вызвали значительные мусорные заторы на реках области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протокольным решением заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 июля, ситуация, которая сложилась в Ужгородском и Береговском районах в связи с образованием заторов на реках Латорица и Боржава признана чрезвычайной ситуацией, что является составной чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня.
"Во исполнение вышеупомянутого протокольного решения на территории области проводятся работы по очистке наиболее критических мест водотоков бассейна реки Тиса. Так, сегодня, 22 июля...проводились расчистки своеобразных "дамб", которые образовались из-за бытовых отходов, мусорв и древесину на р. Латорица в урочище "Переш" вблизи села В. Добронь Ужгородского района", - добавляется в сообщении.
Напомним, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный инициировал встречу с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым, чтобы вместе выработать решение относительно попадания реками с территории Украины в Венгрию большого количества мусора.