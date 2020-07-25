Проливні дощі у Південній Кореї забрали життя щонайменше п'яти осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. П'ятеро людей загинули, четверо постраждали від ураганного вітру і повеней, викликаних сильними зливами в південних регіонах Республіки Корея. Про це повідомив в суботу центральний штаб країни по боротьбі з наслідками стихійних лих, передає УНН із посиланням на Yonhap.

За даними видання, найбільш постраждали від ударів стихії міста Пусан і Ульсан, де за годину випадало понад 80 мм опадів. Дощі викликали численні підтоплення та зсуви, перетворивши ряд міських вулиць в річки. Повідомляється, що три людини загинули в своїх машинах, колись вода затопила підземний автомобільний тунель в Пусані.

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Рятувальники евакуювали понад 200 людей. У столичній провінції Кьонгідо понад 1,1 тис. будинків залишилися без електрики.

Супроводжувані штормовим вітром сильні дощі тривають в суботу в східних регіонах країни, включаючи провінції Канвондо і Кенсан-Пукто, де за годину випадає до 50 мм опадів.

Нагадаємо, станом на 22 липня рятувальники продовжували розчищати річки від сміттєвих заторів на Закарпатті.

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