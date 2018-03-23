Прокуратура попросила суд избрать для Савченко содержание под стражей

"Выражая неуважение и негативное отношение к Президенту Украины, правительству, Верховной Раде, совершила действия на свержение государственной власти в Украине, создав преступную группу вместе с Рубаном и другими неустановленными лицами... В течение ноября 2017 года на территории Донецкой области подыскала и приобрела оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и устройства... Ею составлен план, этапы преступных действий, их совершения и распределены роли совершения преступления. Таким образом Савченко Надежда Викторовна совершила подготовку к террористическому акту, ношение, хранение, передачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и устройств в сговоре с группой лиц", - отметили прокуроры.

По их убеждению, анализ собранных доказательств позволяет говорить о подготовке Савченко особо тяжкого преступления.

Кроме того, согласно собранных доказательств Савченко имеет личные отношения с руководителями террористической организации "ДНР". И, таким образом, существуют риски, что Савченко, находясь на свободе, может уничтожить, спрятать или исказить собранные доказательства, сможет оказать незаконное влияние на свидетелей.

Кроме того, по версии следствия, Савченко, имея статус народного депутата Украины, может уклоняться от следователя и проведения следственных действия, пытаться любым способом уклоняться от следствия и продолжать свою преступную деятельность.

"Поэтому это свидетельствует о необходимости применить к Савченко меру пресечения "содержание под стражей" без определения залога. Любая другая мера пресечения не может быть применена к лицам, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Учитывая изложенное, просим применить к Савченко меру пресичения "содержание под стражей" без определения залога на максимальный срок - 60 суток", - отметили прокуроры.

Напомним, суд начал избирать меру пресечения Савченко.