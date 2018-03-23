Прокуратура попросила суд обрати для Савченко тримання під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральна прокуратура просить суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Про це сьогодні у Шевченківському районному суді Києва заявила сторона обвинувачення, передає кореспондент УНН.
"Висловлюючи неповагу та негативне ставлення до Президента України, уряду, Верховної Ради, вчинила дії на повалення державної влади в Україні, створивши злочинну групу разом з Рубаном та іншими невстановленими особами… Упродовж листопада 2017 року на території Донецької області підшукала та придбала зброю, боєприпаси та вибухові речовини та пристрої… Нею складено план, етапи злочинних дій, їх вчинення та розподілено ролі виконання злочину. Таким чином Савченко Надія Вікторівна вчинила підготовку до терористичного акту, носіння, зберігання, передачу зброї, боєприпасів та вибухових речовин і пристроїв у змові з групою осіб", - зазначили прокурори.
На їх переконання, аналіз зібраних доказів дозволяє говорити про підготовку Савченко особливо тяжкого злочину.
Крім того, відповідно до зібраних доказів Савченко має особисті відносини з керівниками терористичної організації "ДНР". І, таким чином, існують ризики, що Савченко, перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити зібрані докази, зможе чинити незаконний вплив на свідків.
Крім того, за версією слідства, Савченко, маючи статус народного депутата України, може ухилятися від слідчого і проведення слідчих дії, намагатиметься у будь-який спосіб ухилятися від слідства і продовжувати свою злочинну діяльність.
"Тому це свідчить про необхідність застосувати до Савченко запобіжний захід "тримання під вартою" без визначення застави. Інший будь-який запобіжний захід не може бути застосований до осіб, які підозрюються у скоєнні тяжких злочинів. Враховуючи викладене, просимо застосувати до Савченко Надії Вікторівни запобіжний захід "тримання під вартою" без визначення застави на максимальний термін – 60 діб", - зазначили прокурори.
Нагадаємо, суд почав обирати запобіжний захід Савченко.