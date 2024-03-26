Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

Украинские прокуроры Донетчины начали расследование по факту уничтожения оккупантами исторического культурного памятника курган Дед в Мариуполе. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 25 марта 2024 года на медиаресурсах появилась информация об уничтожении оккупационными властями рф очередной культурной ценности в захваченном Мариуполе.

По данным следователей, представители государства-агрессора разрушили экскаваторами древний исторический памятник курган Дед, датированный V тысячелетием до нашей эры.

Прокуроры отмечают, что такие действия являются нарушением Гаагской конвенции о защите культурных ценностей и Положений к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны

Справочно

Курган Дед - археологический памятник на северо-западной окраине города Мариуполь в Центральном районе. Курган известен еще по старинным картам и именно так в них обозначено его наименование. Обширный холм имеет только научный и исторический интерес, ведь он является современником прославленных в мире пирамид Древнего Египта. Курган Дед - земляное, но архитектурное сооружение. Его создавали в свое время из кусков почвы с травой. Каким бы большим ни был курган, его создавали из плодородной почвы, чем он и отличается от естественных холмов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрушают экскаваторами курган Дед - исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры. Советник мэра опубликовал кадры, на которых видно, как российские оккупанты уничтожают историческую достопримечательность города экскаваторами.