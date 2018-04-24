Прокурора с прошлым в рядах "ДНР" арестовали

"По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения сотруднику одной из местных прокуратур, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях), в виде содержания под стражей сроком на 30 суток", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в прокуратуре, в 2014 году тогдашний госслужащий, а ныне прокурор, входил в состав псевдогосударственного образования "ДНР".

"Будучи одетым в камуфляжную форму и имея автомат, он нес службу на одном из блокпостов "ДНР", где осуществлял пропускной режим, проверял транспортные средства и людей", - уточнили в ведомстве.

Во время следствия, по данным пресс-службы, отрабатываются возможные версии причастности этого "прокурора" к совершению других преступлений, предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличию состава преступления по ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Как сообщал УНН, бывший боевик "ДНР" работал в управлении юстиции Донецкой области, а затем устроился прокурором, пройдя конкурс на должность.