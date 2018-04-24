Прокурора з минулим у лавах "ДНР" арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Донецькій області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокуророві однієї з місцевих прокуратур за співпрацю з терористами, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Донецької області.
"За клопотанням прокуратури Донецької області суд обрав запобіжний захід співробітнику однієї із місцевих прокуратур, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях), у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб", - зазначили у прес-службі.
Як повідомили у прокуратурі, у 2014 році тодішній держслужбовець, а нині прокурор, входив до складу псевдодержавного утворення "ДНР".
"Будучи одягнутим у камуфляжну форму та маючи автомат, він ніс службу на одному з блокпостів "ДНР", де здійснював пропускний режим, перевіряв транспортні засоби та осіб", - уточнили у відомстві.
Під час слідства, за даними прес-служби, відпрацьовуються можливі версії причетності цього "прокурора" до вчинення інших злочинів, передбачених українським законодавством, зокрема, наявність складу злочину за ст. 114 КК України (шпигунство).
Як повідомляв УНН, колишній бойовик "ДНР" працював в управлінні юстиції Донецької області, а потім влаштувався прокурором, пройшовши конкурс на посаду.