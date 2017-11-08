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Прокурора, который насмерть сбил женщину, будут судить в Одесской области

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении ДТП в с. Кислицы Измаильского района. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника Измаильской местной прокуратуры по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). Обвинительный акт относительно указанного лица прокуратура области направила в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в конце февраля 2016 года на с. Кислицы Измаильского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 50-летняя женщина.

Также в ходе следствия установлено, что водитель авто находился в нетрезвом состоянии. На основе медицинского освидетельствования в отношении мужчины органами полиции составлен административный протокол в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП).

Как сообщалось ранее, указанного сотрудника 2 марта прошлого года уволили из органов прокуратуры за совершение правонарушения.

Напомним, 6 ноября в Ровно арестовали водителя, который насмерть сбил двух женщин.

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