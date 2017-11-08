Прокурора, який насмерть збив жінку, судитимуть на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у скоєнні ДТП у с. Кислиці Ізмаїльського району. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника Ізмаїльської місцевої прокуратури за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Обвинувальний акт щодо вказаної особи прокуратура області скерувала до Ізмаїльського міськрайонного суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що у кінці лютого 2016 року у с. Кислиці Ізмаїльського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 50-річна жінка.
Також у ході слідства встановлено, що водій авто перебував у нетверезому стані. На основі медичного освідування щодо чоловіка органами поліції складено адміністративний протокол у зв’язку з керуванням транспортом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП).
Як повідомлялося раніше, що вказаного співробітника 2 березня минулого року звільнено з органів прокуратури за скоєння правопорушення.
Нагадаємо, 6 листопада у Рівному арештували водія, який насмерть збив двох жінок.