Прокурора, який насмерть збив жінку, судитимуть на Одещині

“Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника Ізмаїльської місцевої прокуратури за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Обвинувальний акт щодо вказаної особи прокуратура області скерувала до Ізмаїльського міськрайонного суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що у кінці лютого 2016 року у с. Кислиці Ізмаїльського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 50-річна жінка.

Також у ході слідства встановлено, що водій авто перебував у нетверезому стані. На основі медичного освідування щодо чоловіка органами поліції складено адміністративний протокол у зв’язку з керуванням транспортом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Як повідомлялося раніше, що вказаного співробітника 2 березня минулого року звільнено з органів прокуратури за скоєння правопорушення.

Нагадаємо, 6 листопада у Рівному арештували водія, який насмерть збив двох жінок.