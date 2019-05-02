Прокурор Судана распорядился допросить свергнутого президента по делу о финансовом терроризме

Ранее данные о том, что аль-Башир подозревается в финансовом терроризме, не приводились. Другие подробности, связанные с распоряжением прокурора, пока не поступали.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти в Судане Омара аль-Башира, правившего 30 лет, и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. За этим последовали массовые аресты представителей бывшего режима, включая членов правившей партии, представителей правительства и парламента. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.

Как сообщал УНН, военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, начали протесты в стране.