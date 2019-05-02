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7 марта, 15:45 • 113370 просмотра

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7 марта, 13:58 • 114280 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142597 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115184 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140112 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144966 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130359 просмотра

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Прокурор Судана распорядился допросить свергнутого президента по делу о финансовом терроризме

Прокурор Судана распорядился допросить свергнутого президента по делу о финансовом терроризме

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Государственный прокурор Судана распорядился допросить бывшего президента страны Омара аль-Башира по делу об отмывании денег и финансовом терроризме. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники, передает УНН.

Ранее данные о том, что аль-Башир подозревается в финансовом терроризме, не приводились. Другие подробности, связанные с распоряжением прокурора, пока не поступали.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти в Судане Омара аль-Башира, правившего 30 лет, и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. За этим последовали массовые аресты представителей бывшего режима, включая членов правившей партии, представителей правительства и парламента. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.

Как сообщал УНН, военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, начали протесты в стране.

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