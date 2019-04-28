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Військова рада Судану призупинила діяльність профспілок, які почали протести в країні

Військова рада Судану призупинила діяльність профспілок, які почали протести в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Перехідна Військова рада Судану прийняла рішення заморозити діяльність профспілок, професійних об'єднань та Союзу суданських роботодавців. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство SUNA.

Як зазначається в указі глави Військової ради Абдель Фаттаха аль-Бурхана, "їх функції тимчасово передаються декільком спеціально створюваним комітетам". Про причини цього рішення не повідомляється.

Саме Асоціація профспілок виступила в країні основною мобілізуючою силою протестного руху, піднявши десятки тисяч людей на демонстрації, які не припиняються й досі.

Незважаючи на неодноразові заклики армії до учасників сидячого страйку перед штаб-квартирою головного командування збройних сил Судану розійтися, протестуючі продовжують свою акцію і заявляють, що покинуть площу лише після відповідного заклику профспілок.

Нагадаємо, суданська опозиція та військові, в чиїх руках наразі знаходиться влада, домовилися щодо керування країною після державного перевороту в Судані.

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