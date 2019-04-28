Военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, которые начали протесты в стране

Как отмечается в указе главы Военного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана, "их функции временно передаются нескольким специально создаваемым комитетам". О причинах этого решения не сообщается.

Именно Ассоциация профсоюзов выступила в стране основной мобилизующей силой протестного движения, подняв десятки тысяч человек на демонстрации, которые не прекращаются и поныне.

Несмотря на неоднократные призывы армии к участникам сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил Судана разойтись, протестующие продолжают свою акцию и заявляют, что покинут площадь только после соответствующего призыва профсоюзов.

Напомним, суданская оппозиция и военные, в чьих руках сейчас находится власть, договорились по управлению страной после государственного переворота в Судане.