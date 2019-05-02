Прокурор Судану розпорядився допитати поваленого президента у справі про фінансовий тероризм
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Державний прокурор Судану розпорядився допитати колишнього президента країни Омара аль-Башира у справі про відмивання грошей і фінансовий тероризм. Про це в четвер повідомляє агентство Reuters з посиланням на судові джерела, передає УНН.
Раніше дані про те, що аль-Башир підозрюється в фінансовому тероризмі, не наводилися. Інші подробиці, пов’язані з розпорядженням прокурора, поки не надходили.
11 квітня після багатомісячних акцій протесту на тлі важкої економічної ситуації в країні армія відсторонила від влади в Судані Омара аль-Башира, який правив 30 років, і взяла управління державою в свої руки, створивши перехідну Військову раду. За цим послідували масові арешти представників колишнього режиму, включно з членами правлячої партії, представників уряду та парламенту. Всі вони підозрюються в масових розтратах і нецільовому використанні державних коштів, корупції, відмиванні грошей, збагаченні за рахунок громадян країни.
Як повідомляв УНН, військова рада Судану призупинила діяльність профспілок, які почали протести в країні.