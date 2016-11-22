Прокурор не исключил, что во время вопросов к В.Януковичу могут возникнуть "проблемы со связью"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 10281 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 17564 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 26881 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 37309 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 46666 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 61272 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 53587 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54281 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 113100 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80973 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 108084 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 69476 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 33063 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 26834 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 75512 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 75789 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 113067 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 220839 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 398710 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 391631 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 7996 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 12617 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 13104 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 14773 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 69677 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Прокурор не исключил, что во время вопросов к В.Януковичу могут возникнуть "проблемы со связью"

Киев • УНН

 • 10205 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокурор Алексей Донской, представляющий государственное обвинение в уголовном производстве в отношении пяти экс-беркутовцев, не исключил, что когда прокуроры начнут задавать вопросы экс-президенту Украины Виктору Януковичу во время видеодопроса, могут возникнуть "проблемы со связью". Об этом он сказал сегодня журналистам во время перерыва в рассмотрении дела в отношении экс-беркутовцев, передает корреспондент УНН.

Прокурор не исключил, что во время вопросов к В.Януковичу могут возникнуть "проблемы со связью"

"Когда у нашего свидетеля закончится текст - то, что ему будут подсказывать суфлеры - начнутся к нему вопросы. Я уверен, что сценарий таков: Янукович озвучит определенный текст. Но мы обязательно проверим его слова, поставим ему свои вопросы. И у нас есть серьезные опасения, что когда мы начнем спрашивать, начнутся какие-то технические проблемы со связью", - сказал прокурор.

А.Донской подчеркнул, что если они не смогут задать вопросы В.Януковичу, то поставят перед судом вопрос о признании допроса ничтожным доказательством.

При этом, отметил прокурор, если видеодопрос ограничится политической прокламацией В.Януковича, то и у суда, и у общества не останется сомнений, что он на самом деле не заинтересован давать показания.

А.Донской также подытожил, что если бы экс-президент хотел установления истины по делу, то согласился бы на допрос в украинском консульстве в России по украинскому законодательству.

Напомним, Святошинский районный суд Киева протестировал систему для возможности допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.78
Bitcoin
$82,211.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56