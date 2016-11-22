Прокурор не исключил, что во время вопросов к В.Януковичу могут возникнуть "проблемы со связью"

"Когда у нашего свидетеля закончится текст - то, что ему будут подсказывать суфлеры - начнутся к нему вопросы. Я уверен, что сценарий таков: Янукович озвучит определенный текст. Но мы обязательно проверим его слова, поставим ему свои вопросы. И у нас есть серьезные опасения, что когда мы начнем спрашивать, начнутся какие-то технические проблемы со связью", - сказал прокурор.

А.Донской подчеркнул, что если они не смогут задать вопросы В.Януковичу, то поставят перед судом вопрос о признании допроса ничтожным доказательством.

При этом, отметил прокурор, если видеодопрос ограничится политической прокламацией В.Януковича, то и у суда, и у общества не останется сомнений, что он на самом деле не заинтересован давать показания.

А.Донской также подытожил, что если бы экс-президент хотел установления истины по делу, то согласился бы на допрос в украинском консульстве в России по украинскому законодательству.

Напомним, Святошинский районный суд Киева протестировал систему для возможности допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.