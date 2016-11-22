Прокурор не виключив, що під час запитань В.Януковичу можуть виникнути "проблеми зі зв’язком"

“Коли у нашого свідка закінчиться текст — те, що йому підказуватимуть суфлери — почнуться до нього питання. Я впевнений, що сценарій такий: Янукович озвучить певний текст. Але ми обов’язково перевіримо його слова, поставимо йому свої запитання. І у нас є серйозні побоювання, що коли ми почнемо запитувати, почнуться якісь технічні негаразди зі зв’язком”, — сказав прокурор.

О.Донський наголосив, що коли вони не зможуть поставити запитання В.Януковичу, то поставлять перед судом питання про визнання допиту нікчемним доказом.

При цьому, зазначив прокурор, якщо відеодопит обмежиться політичною прокламацією В.Януковича, то і в суду, і в суспільства не лишиться сумнівів, що він насправді не зацікавлений давати свідчення.

О.Донський також підсумував, що якби екс-президент хотів встановлення істини у справі, то погодився б на допит в українському консульстві у Росії за українським законодавством.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва протестував систему для можливості допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстірлі активістів Майдану.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут” у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.