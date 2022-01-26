Прокуратура считает "самостроем" элитный ЖК одесского экс-вице-мэр

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15 марта, 19:03 • 107093 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144260 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124080 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117554 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105182 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101654 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93759 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124586 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ОДЕССА. 26 января. УНН. Прокуратура проводит расследование в отношении обстоятельств выдачи документов для строительства клубного дома “Сапфир” на 11-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Согласно прокурорской проверке, разрешение на строительство, которое выдало управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета, является противозаконным, а ЖК является “объектом самовольного строительства”. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.

По информации следствия, ГАСК выдал разрешение фирме “СТ КЕПІТАЛ” 11 февраля 2019 года. По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Украины — составление и выдача служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов.

Согласно официальным документам, владельцем “СТ КЕПІТАЛ” является бывший заместитель городского головы (Труханова) Вячеслав Шандрык, отвечавший за строительную отрасль.

Земельный участок находится в зоне усадебной жилой застройки, где максимальная высотность не должна превышать три этажа. Семиэтажный клубный дом “Сапфир” рассчитан на 48 квартир, стоимость которых стартует от 110 тысяч долларов.

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