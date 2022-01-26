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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 20387 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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The New York Times

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Шахед-136

Прокуратура вважає "самобудом" елітний ЖК одеського колишнього віце-мера

Прокуратура вважає "самобудом" елітний ЖК одеського колишнього віце-мера

Київ • УНН

 • 10935 перегляди

ОДЕСА. 26 січня. УНН. Прокуратура проводить розслідування щодо обставин видачі документів для будівництва клубного будинку “Сапфір” на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі. Згідно з прокурорською перевіркою, дозвіл на будівництво, який видало управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Одеської міськради, є протизаконним, а ЖК є “об’єктом самовільного будівництва”. Про це свідчать матеріали кримінальної справи, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН

За інформацією слідства, ДАБК видало дозвіл фірмі “СТ КЕПІТАЛ” 11 лютого 2019 року. За цим фактом відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.366 КК України — складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Згідно з офіційними документами, власником “СТ КЕПІТАЛ” є колишній заступник міського голови (Труханова) В’ячеслав Шандрик, який відповідав за будівельну галузь.

Земельна ділянка знаходиться у зоні садибної житлової забудови, де максимальна висотність не повинна перевищувати три поверхи. Семиповерховий клубний будинок “Сапфір” розрахований на 48 квартир, вартість яких стартує від 110 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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