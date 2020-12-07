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Прокуратура отказывается комментировать ситуацию с сообщением о подозрении лидеру партии закарпатских венгров

Прокуратура отказывается комментировать ситуацию с сообщением о подозрении лидеру партии закарпатских венгров

Киев  •  УНН

 • 14498 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры заявили, что пока не комментируют ситуацию с уведомлением о подозрении лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовичу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

На вопрос, сообщили ли лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовичу о подозрении, в пресс-службе ответили: "Сейчас никак не комментируем эту ситуацию, если будет какая-то информация то мы обязательно официально обнародуем. Сейчас комментарии пока не даем".

Добавим, что в СМИ ранее сообщили, что прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу.

Напомним, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров на Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Ласло Брензовича.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Отметим, что при этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

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