Сіярто поскаржився у НАТО на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що "доповів" міністрам закордонних справ країн НАТО про ситуацію в Україні, зокрема, йшлося про Закарпаття, передає УНН із посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті МЗС Угорщини.
"Петер Сіярто надав інформацію на щорічній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у форматі відеоконференції. Він сказав, що доповів міністрам закордонних справ країн НАТО про те, що зараз відбувається в Україні", - сказано у повідомленні.
Так, Сіярто повідомив, що у понеділок українські спецслужби провели обшуки у штаб-квартирі Закарпатської угорської культурної асоціації (KMKSZ), яка забезпечує політичне представництво угорців на Закарпатті, а також будинок президента асоціації Ласло Брензовича.
На його думку, в Україні "явне залякування угорців і розпалювання ненависті до угорців залишаються на рівні політики центрального уряду".
"Сіярто звернувся до міністрів закордонних справ країн НАТО з двома проханнями. Крім демонстрації солідарності, вони не повинні чинити тиск на Угорщину, щоб вона відмовилася від права вето на проведення засідань Ради "НАТО-Україна" на рівні міністрів", - повідомляють в угорському МЗС.
Міністр також повідомив, що глави МЗС Євросоюзу зустрінуться у Брюсселі наступного понеділка і піднімуть там це питання, а також попросив колег "висловитися" з цього приводу і проявити солідарність.
Як повідомляв УНН, раніше Угорщина звернулася до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті із проханням направити моніторингову місію у регіон.
Так, СБУ у понеділок провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.
Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні "тривають незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій і угорської меншини".
Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео з погрозами, на яких видно символіку "Правого сектора", на адресу українських громадян угорського походження.
У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.
Також глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про "залякування" угорців на Закарпатті спекуляцією.