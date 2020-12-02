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Сийярто пожаловался в НАТО на Украину

Сийярто пожаловался в НАТО на Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что "доложил" министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Украине, в частности, говорилось о Закарпатье, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте МИДа Венгрии.

"Петер Сийярто предоставил информацию на ежегодной встрече министров иностранных дел стран НАТО в формате видеоконференции. Он сказал, что доложил министрам иностранных дел стран НАТО о том, что сейчас происходит в Украине", - сказано в сообщении.

Так, Сийярто сообщил, что в понедельник украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров на Закарпатье, а также дом президента ассоциации Ласло Брензовича.

По его мнению, в Украине "явное запугивание венгров и разжигание ненависти к венграм остаются на уровне политики центрального правительства".

"Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Помимо демонстрации солидарности, они не должны оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от права вето на проведение заседаний Совета "НАТО-Украина" на уровне министров", - сообщают в венгерском МИДе.

Министр также сообщил, что главы МИД Евросоюза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник и поднимут там этот вопрос, а также попросил коллег "высказаться" по этому поводу и проявить солидарность.

Как сообщал УНН, ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Так, СБУ в понедельник провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства".

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Также глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.

Украинские Национальные Новости

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