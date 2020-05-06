Прокуратура открыла производство из-за избиения удерживаемых в Кропивницком СИЗО

Так, в прокуратуру поступила информация о том, что у двух задержанных в Кропивницком СИЗО обнаружили телесные повреждения.

По данному факту прокуратура осуществила выезд в следственный изолятор. В ходе прокурорской проверки задержанные объяснили, что эти травмы они получили от сотрудников следственного изолятора.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Начали досудебное расследование, которое осуществляют следователи территориального отдела ГБР.

Ход расследования прокуратура области взяла на контроль.

Ранее Омбудсмен Денисова сообщила, что в Кропивницком СИЗО издевались над двумя задержанными.