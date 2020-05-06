У Кропивницькому СІЗО знущалися з двох затриманих - Денісова
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 травня. УНН. У Кропивницькому СIЗО систематично знущалися з двох затриманих, били їх та шантажували. Про це у Telegram повiдомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денiсова, передає УНН.
“За моїм дорученням регiональний координатор взаємодiї з громадськiстю Уповноваженого ВРУ з прав людини Вiктор Жученя у рамках реалiзацiї нацiонального превентивного механiзму здiйснив монiторинговий вiзит до Кропивницького слiдчого iзолятора, через скаргу двох затриманих осiб на знущання з боку працiвникiв пенiтенцiарної установи”, — йдеться в дописi Омбудсмена.
Пiд час вiзиту вдалося поспiлкуватися з двома потерпiлими, якi розповiли, що, починаючи з 27 квiтня, коли їх доставили до СIЗО, працiвники пенiтенцiарної установи систематично над ними знущались, били та шантажували.
Синцi та слiди вiд ударiв були настiльки суттєвими, що, коли затриманих привозили до iзолятора тимчасового тримання, їх вiдмовлялись приймати та повертали назад до СIЗО, де громадян знову пiддавали фiзичному насиллю.
Крiм того, за словами потерпiлих, безпосередньо виконувач обов’язкiв начальника СIЗО погрожував, що заразить їх СНIДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з бiлою рiдиною. Як пояснили затриманi, все це робилось з метою вимагання вiд них та їх рiдних грошей.
За встановленими фактами регiональний координатор повiдомив прокуратуру Кiровоградської областi. Працiвники прокуратури виїхали в пенiтенцiарну установу, провели опитування затриманих, а також зiбрали iншi матерiали, якi передадуть до Державного бюро розслiдувань.
“Тримаю справу на особистому контролi, адже це не перший випадок морального та фiзичного знущання з затриманих у Кропивницькому СIЗО”, — додала Денисова.
Нагадаємо, в одній пенітенціарній установі захворіли на COVID-19 двоє працівників.