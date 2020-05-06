В Кропивницком СИЗО издевались над двумя задержанными - Денисова

"По моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя в рамках реализации национального превентивного механизма осуществил мониторинговых визит в Кропивницкий следственный изолятор, из-за жалобы двух задержанных лиц на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения", - говорится в сообщении Омбудсмена.

Во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали.

Синяки и следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическому насилию.

Кроме того, по словам пострадавших, непосредственно исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег.

По установленным фактам региональный координатор сообщил прокуратуру Кировоградской области. Работники прокуратуры выехали в пенитенциарное учреждение, провели опрос задержанных, а также собрали другие материалы, которые передадут в Государственное бюро расследований.

"Держу дело на личном контроле, ведь это не первый случай морального и физического издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО", - добавила Денисова.

Напомним, в одном пенитенциарном учреждении заболели COVID-19 двое работников.