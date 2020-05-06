Прокуратура відкрила провадження через побиття утримуваних у Кропивницькому СІЗО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Прокуратура Кіровоградської області розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДУ “Кропивницький слідчий ізолятор”. Про це поінформували в преccлужбі прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.
Так, до прокуратури надійшла інформація про те, що у двох затриманих у Кропивницькому СІЗО виявили тілесні ушкодження.
За вказаним фактом прокуратура здійснила виїзд до слідчого ізолятору. В ході прокурорської перевірки затримані пояснили, що ці травми вони отримали від працівників слідчого ізолятору.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.
Розпочали досудове розслідування, яке здійснюють слідчі територіального відділу ДБР.
Хід розслідування прокуратура області взяла на контроль.
Раніше Омбудсмен Денісова повідомила, що у Кропивницькому СІЗО знущалися з двох затриманих.