Прокуратура: в деле запорожских фиктивных тендеров трое подозреваемых

По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году было проведено более 10 тендеров через систему ProZorro на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендера не было. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности.

После тендеров складывались фиктивные документы о выполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн ​​грн.

Как отмечается, прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины). Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Напомним, 21 декабря в деле хищения средств должностными лицами Запорожского облсовета провели более 50 обысков.