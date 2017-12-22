Прокуратура: у справі запорізьких фіктивних тендерів троє підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У привласненні бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерів підозрюються заступник голови Запорізької обласної ради, його рідний брат та директор одного з комунальних підприємств міста Мелітополя. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
За попередніми даними слідства, підозрювані разом з іншими особами розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Лише у цьому році проведено понад 10 тендерів через систему ProZorro на ремонт та реконструкцію освітлення парку відпочинку у Мелітополі, спортмайданчиків та багатопрофільного ліцею у Запоріжжі. Однак фактично тендер не відбувався. Оскільки підозрювані не допускали до участі у торгах сторонніх учасників, то державне замовлення розігрувалося лише між підконтрольними фірмами, частина з яких має явні ознаки фіктивності.
Після тендерів складалися фіктивні документи про виконання робіт і послуг, які фактично не проводилися, а кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фірм. Уже звідти кошти переводили фіктивним підприємствам для подальшого обготівкування.
За наслідками такої діяльності бюджетам Мелітополя та Запоріжжя нанесено збитків на суму понад 87 млн грн.
Як зазначається, прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України). Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі нанесених збитків.
Нагадаємо, 21 грудня у справі розкрадання коштів посадовцями Запорізької облради провели понад 50 обшуків.