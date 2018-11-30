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Прокуратура в Польше прекратила следствие против экс-главы Украинского общества

Прокуратура в Польше прекратила следствие против экс-главы Украинского общества

Киев  •  УНН

 • 8592 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Окружная прокуратура в польском городе Замостье прекратила следствие по поводу выступления бывшего председателя Украинского общества Григория Куприяновича во время памятных мероприятий в Сагрыни, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам прокуратуры, нет оснований полагать, что слова Куприяновича во время выступления могли оскорбить народ или Республику Польша.

"Приписанные выступающим членам польского народа обвинения в преступлении против человечества, хоть и неоправданно, касались партизан Армии краевой, которые были солдатами польского подпольного государства, то есть не польского народа в целом", - сказал глава Окружной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец.

Таким образом, было решено, что выступление не имеет признаков преступления.

"Форма, в которой выступающий это сделал, не позволяет нам признать, что он пренебрег, высмеял или обидел польский народ как одно целое или Республику Польша", - добавил Кавалец.

В прокуратуре также отметили, что выступающий промолчал о невыгодных, по его мнению, фактах о преступлениях, совершенных украинскими националистами против польского населения и проигнорировал истинную причину акции Армии краевой и Батальонов хлопских в Сагрыни.

"Его слова были противоречивыми и являлись субъективной оценкой событий, которую можно признать односторонней и сомнительной, но они не представляют собой преступления", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие в отношении слов председателя Украинского общества Григория Куприяновича об украинцах, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру изучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году, с событиями на Волыни 1943 года.

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