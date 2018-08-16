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У Польщі почали слідство щодо слів голови Українського товариства

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства відкрила слідство щодо слів голови Українського товариства Григорія Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".

У Польщі почали слідство щодо слів голови Українського товариства

За словами заступниці окружного прокурора в Замості Еви Кузьніцької, йдеться про статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної зневаги польського народу або Республіки Польща, за що загрожує позбавлення волі до трьох років.

Офіційних звинувачень Купріяновичу поки не висунуто. Повідомляється, що польська прокуратура вивчатиме, зокрема, відеоролик з виступом голови Українського товариства у Сагрині, та з’ясовуватиме всі обставини його висловлювань.

"Це вимагає проведення процесуальних дій, тому було розпочато розслідування, щоб ми могли це з’ясувати", - додала Кузьніцька.

Нагадаємо, 10 липня люблінський воєвода Пшемислав Чарнек закликав польську прокуратуру вивчити слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав під час пам’ятних заходів із вшанування українців у селі Сагринь, вбитих там під час акції, проведеної у 1944 році польським збройним підпіллям.

На думку люблінського воєводи, урочистості в Сагрині – "це одна велика провокація", а голова Українського товариства Купріянович своїми словами прирівнює події, що відбулися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.

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