В Польше начали следствие в отношении слов председателя Украинского общества

По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Евы Кузьницькои, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного пренебрежения польского народа или Польши, за что грозит лишение свободы до трех лет.



Официальных обвинений Куприяновичу пока не предъявлено. Сообщается, что польская прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением председателя Украинского общества в Сагрыни, и выяснять все обстоятельства его высказываний.



"Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить", - добавила Кузьницька.



Напомним, 10 июля люблинский воевода Пшемыслав Чарнек призвал польскую прокуратуру выучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал во время памятных мероприятий, посвященных убитым украинцам в ​​селе Сагринь, во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем.



По мнению Люблинского воеводы, торжества в Сагрыни - "это одна большая провокация", а председатель Украинского общества Куприянович своими словами приравнивает события, произошедшие в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.



