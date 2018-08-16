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В Польше начали следствие в отношении слов председателя Украинского общества

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства открыла следствие в отношении слов председателя Украинского общества Григория Куприяновича про украинцев, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В Польше начали следствие в отношении слов председателя Украинского общества

По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Евы Кузьницькои, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного пренебрежения польского народа или Польши, за что грозит лишение свободы до трех лет.

Официальных обвинений Куприяновичу пока не предъявлено. Сообщается, что польская прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением председателя Украинского общества в Сагрыни, и выяснять все обстоятельства его высказываний.

"Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить", - добавила Кузьницька.

Напомним, 10 июля люблинский воевода Пшемыслав Чарнек призвал польскую прокуратуру выучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал во время памятных мероприятий, посвященных  убитым украинцам в ​​селе Сагринь, во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем.

По мнению Люблинского воеводы, торжества в Сагрыни - "это одна большая провокация", а председатель Украинского общества Куприянович своими словами приравнивает события, произошедшие в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.

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