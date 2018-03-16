Прокуратура рассказала, что будет с разрешениями на погребение после изменений КПК
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
В последнее время в СМИ распространяется информация об осложнениях, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которой является обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.
Прокуратура города Киева сообщает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрено в практику проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно медицинских экспертиз.
Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.
Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №7547 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства, которым отменялись скандальные "поправки Лозового".