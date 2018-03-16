Прокуратура розповіла, що буде з дозволами на поховання після змін КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
Останнім часом у ЗМІ поширюється інформація щодо ускладнень, які можуть виникнути у зв’язку із набранням чинності 16 березня змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині порядку проведення судово-медичних експертиз, результати якої є обов’язковою умовою для видачі тіл померлих людей для поховання.
Прокуратура міста Києва повідомляє, що з метою зняття соціальної напруги правоохоронними органами і судово-медичними установами буде впроваджено в практику проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці події, з наступним призначенням судово-медичних експертиз.
Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін.
Нагадаємо, Верховна Рада України не підтримала законопроект №7547 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства, яким скасовувались скандальні "правки Лозового".