Прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц Львовской таможни

"Указанное правонарушение позволило гражданам-нерезидентам с января по сентябрь этого года ввезти на территорию Украины более 10 000 транспортных средств на иностранном регистрации", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас следователи прокуратуры выясняют все обстоятельства уголовного преступления. Устанавливается размер причиненного ущерба, причиненного неуплатой ввозной пошлины на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории Украины, как временно ввезенные на срок до одного года и в настоящее время не вывезены за пределы Украины.

Досудебное расследование продолжается.