Прокуратура розпочала розслідування стосовно посадовців Львівської митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування щодо внесення службовцями Львівської митниці ДФС неправдивих відомостей до електронних журналів пунктів пропуску АСМО “Інспектор”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
“Вказане правопорушення дало можливість громадянам-нерезидентам з січня по вересень цього року ввезти на територію України більше 10 тисяч транспортних засобів на іноземній реєстрації”, — повідомили у прокуратурі.
Наразі слідчі прокуратури з’ясовують усі обставини кримінального правопорушення. Встановлюється розмір заподіяних збитків, спричинених несплатою ввізного мита на транспортні засоби, що перебувають на митній території України, як тимчасово ввезенні терміном до одного року і які на цей час не вивезені за межі України.
Досудове розслідування триває.