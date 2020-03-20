Прокуратура начала расследование по сокрытию клиникой результатов пациента, больного COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Прокуратура Киева инициировала расследование в отношении частной клиники, скрыла результаты пациента, инфицированного COVID-19, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом.
“Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий”, — указано в сообщении прокуратуры.
Правоохранители также добавили, что: “Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний”.
Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Соломенское управления полиции, процессуальное руководство — Киевская местная прокуратура № 9.
Ход досудебного расследования взят на контроль руководством прокуратуры города Киева.
Напомним, ВР Украины усилила ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.