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Прокуратура розпочала розслідування щодо приховування клінікою результатів пацієнта, хворого COVID-19

Прокуратура розпочала розслідування щодо приховування клінікою результатів пацієнта, хворого COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Прокуратура Києва ініціювала розслідування щодо приватної клініки, яка приховала результати пацієнта, інфікованого COVID-19, пише УНН з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Прокуратура міста Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про пацієнта, хворого на коронавірус.

“Згідно інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій”, — вказано у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці також додали, що: “Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань”.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Солом’янське управління поліції, процесуальне керівництво — Київська місцева прокуратура № 9.

Хід досудового розслідування взято на контроль керівництвом прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, ВР України посилила відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

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