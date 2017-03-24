Прокуратура провела 25 обысков по делу хищения бюджета Евро-2012

Следователи прокуратуры города Киева провели 25 одновременных обысков в рамках расследования хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию НСК "Олимпийский" к Евро-2012.

По результатам проведенных обысков в офисах предприятий, которые являются участниками преступной цепи, а также по месту жительства фигурантов производства изъята документация, которая указывает, что при реконструкции главной арены государства было две параллельные преступные схемы нанесения государству ущерба. Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая - непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий.

По данным следствия, аналогичные преступные схемы были использованы злоумышленниками при поставке кресел, оборудования для канализации, установке табло и обустройства зоны гостеприимства на НСК "Олимпийский".

Также ожидаются выводы экономических и товароведческих экспертиз, по результатам которых будет установлен окончательный размер причиненного государству ущерба и сообщено о подозрении виновным лицам.

Как сообщалось, в январе текущего года прокуратура города Киева уже сообщила подозрение одному из руководителей предприятия-подрядчика , которая осуществляла поставки кресел на главную арену государства, по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.