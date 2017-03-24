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Прокуратура провела 25 обшуків у справі розкрадання бюджету Євро-2012

Прокуратура провела 25 обшуків у справі розкрадання бюджету Євро-2012

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Київська прокуратура провела 25 обшуків в рамках розслідування розкрадання бюджету Євро-2012, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

Слідчі прокуратури міста Києва провели 25 одночасних обшуків в рамках розслідування розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію НСК “Олімпійський” до Євро-2012.

За результатами проведених обшуків в офісах підприємств, які є учасниками злочинного ланцюга, а також за місцем проживання фігурантів провадження вилучено документацію, яка вказує, що при реконструкції головної арени держави існувало дві паралельні злочинні схеми нанесення державі збитків. Одна з них полягала в ухиленні від сплати податків, друга – безпосередньо була використана для розкрадання коштів бюджету Євро-2012 за участі фіктивних підприємств.

За даними слідства, аналогічні злочинні схеми були використані зловмисниками при поставці крісел, обладнання для каналізації, встановленні табло та облаштування зони гостинності на НСК “Олімпійський”.

Також очікуються висновки економічних та товарознавчих експертиз, за результатами яких буде встановлено остаточний розмір заподіяних державі збитків та повідомлено про підозру винним особам.

Як повідомлялося, у січні поточного року прокуратура міста Києва вже повідомила підозру одному з керівників підприємства-підрядника, яке здійснювало постачання крісел на головну арену держави, за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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