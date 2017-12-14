Прокуратура в течение месяца направит в суд обвинительные акты по пожару в "Виктории"

“По словам прокуратуры, на сегодня предъявлены подозрения четырем лицам. По некоторым людях течение месяца дела будут переданы в суд уже с обвинительным актом. Два дня назад на совещании представители прокуратуры также докладывали, что заканчивают еще 5 экспертиз, которые они ждут со дня на день. Эти экспертизы касаются строительства этого объекта. Был ли он построен по всем правилам, отвечал ли тот материал правилам противопожарной безопасности. После экспертиз следствие будет делать выводы”, — отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в результате пожара в детском лагере “Виктория” погибли трое детей, еще двое получили травмы.