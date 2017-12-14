Прокуратура протягом місяця направить в суд обвинувальні акти щодо пожежі у “Вікторії”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Протягом місяця справи з обвинувальними актами по деяких з підозрюваних у справі пожежі в таборі “Вікторія” будуть передані до суду. Про це повідомили представники прокуратури на щотижневій нараді щодо вивчення причин та обставин пожежі у дитячому таборі, передає кореспондент УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Одеської ОДА.
“Зі слів прокуратури, станом на сьогодні пред’явлені підозри чотирьом особам. По деяких людях протягом місяця справи будуть передані до суду вже з обвинувальним актом. Два дні тому на нараді представники прокуратури також доповідали, що закінчують ще 5 експертиз, які вони чекають з дня на день. Ці експертизи стосуються будівництва цього об’єкту. Чи був він збудований згідно всіх правил, чи відповідав той матеріал правилам протипожежної безпеки. Після експертиз слідство буде робити висновки”, — зазначив голова Одеської ОДА Максим Степанов.
Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 вересня внаслідок пожежі у дитячому таборі “Вікторія” загинули троє дітей, ще двоє отримали травми.