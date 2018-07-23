Прокуратура сообщит о подозрении поляку, который убил мужчину в Киеве

"Установлено, что 23.07.2018 около 03:25 гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по ул. Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. В дальнейшем, иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице. После этого, примерно в 04:30, находясь у дома № 1-а по улице Двинской в ​​г.. Киеве, злоумышленник заметил пожилую женщину и бросился к ней с ножом нанес последней многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь 68-летней киевлянки была спасена только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями. В настоящее время решается вопрос об избрании последнем меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, столичные правоохранители задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.