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Прокуратура повідомить про підозру поляку, який вбив чоловіка у Києві

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура погодила повідомлення про підозру 28-річному громадянину Польщі за фактом умисного вбивства однієї людини та замаху на вбивство іншої. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

“Встановлено, що 23.07.2018 близько 03:25 громадянин Польщі, знаходячись біля автозаправної станції по вул. Гната Хоткевича у Києві, помітив незнайомого йому громадянина. Надалі, іноземець з невідомих причин напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Після цього, приблизно о 04:30, знаходячись біля будинку № 1-а по вулиці Двінській в м. Києві, зловмисник помітив літню жінку та кинувшись до неї з ножем спричинив останній чисельні ножові поранення у життєво важливі органи. Життя 68-річної киянки було врятовано лише завдяки своєчасно наданої медичної допомоги”, — розповіли у прес-службі.

У прокуратурі додали, що під час затримання зловмисник вчинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку.

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