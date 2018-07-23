Прокуратура повідомить про підозру поляку, який вбив чоловіка у Києві

“Встановлено, що 23.07.2018 близько 03:25 громадянин Польщі, знаходячись біля автозаправної станції по вул. Гната Хоткевича у Києві, помітив незнайомого йому громадянина. Надалі, іноземець з невідомих причин напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Після цього, приблизно о 04:30, знаходячись біля будинку № 1-а по вулиці Двінській в м. Києві, зловмисник помітив літню жінку та кинувшись до неї з ножем спричинив останній чисельні ножові поранення у життєво важливі органи. Життя 68-річної киянки було врятовано лише завдяки своєчасно наданої медичної допомоги”, — розповіли у прес-службі.

У прокуратурі додали, що під час затримання зловмисник вчинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку.