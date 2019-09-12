Прокуратура подала апелляцию в деле одесских некрофилов

"Мы внесли апелляционную жалобу на решение суда", - рассказали в пресс служба.

Как ранее сообщал УНН, двое мужчин обвинялись в суде в заговоре в умышленном убийстве девушки и неоднократном надругательстве над ее телом. Однако, приговором Овидиопольского районного суда одного из них признано виновным в убийстве и глумлении над покойной, другой оправдан в соучастии в лишении жизни женщины и приговорен только по ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом). Тогда прокуратура была категорически не согласна с такой позиции суда и заявляла, что будет готовить апелляцию и будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом.

Так, одного из мужчин суд приговорил к 14 годам заключения, другого к 6.

В пресс-служба прокуратуры отмечают, что оба причастны к убийству, а не только к надругательству над телом.

"Но суд признал виновным в убийстве только одного из мужчин. Мы обжалуем это, считаем, что у них был заговор убить эту женщину", - рассказали в пресс-службе.