Прокуратура подала апеляцію у справі одеських некрофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Прокуратура Одеської області внесла апеляцію на рішення суду у справі некрофілів, які вбили жінку та ґвалтували її тіло. Про це УНН розповіли у пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Ми внесли апеляційну скаргу на рішення суду”, — розказали у пресслужбі.
Як раніше повідомляв УНН, двоє чоловіків обвинувачувалися в суді у змові в умисному вбивстві дівчини та неодноразовій нарузі над її тілом. Однак, вироком Овідіопольського районного суду одного з них визнано винним у вбивстві та глумлінні над покійною, іншого виправдано у співучасті в позбавленні життя жінки та засуджено лише за ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом). Тоді прокуратура була категорично не згодна з такою позицію суду та заявляла, що готуватиме апеляцію та буде вимагати засудження обох учасників злочину за вчинення умисного вбивства за попередньою змовою з подальшим глумлінням над тілом.
Так, одного чоловіка суд приговорив до 14 років ув’язнення, іншого до 6.
У пресслужбі прокуратури наголошують, що обоє причетні до вбивства, а не лише до наруги над тілом.
“Але суд визнав винним у вбивстві лише одну людину. Ми оскаржуємо це, вважаємо, що у них була змова вбити цю жінку”, — розповіли у пресслужбі.