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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103882 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117905 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109563 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115925 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122609 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149581 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149560 просмотра

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Прокуратура подозревает экс-заместителя главы ГФС в растрате бюджетных средств

Прокуратура подозревает экс-заместителя главы ГФС в растрате бюджетных средств

Киев  •  УНН

 • 17889 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Прокуратура Киевской области проверяет причастность бывшего исполняющего обязанности заместителя руководителя Государственной фискальной службы Виктора Кривицкого к растрате бюджетных средств. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Виктора Кривицкого, который возглавлял также Волынскую таможню, подозревают в том, что он заставлял руководителей таможен всех областей сотрудничать только с одной юридической фирмой, учредителем которой якобы выступает его товарищ.

Руководителя юрфирмы также вызывают на допрос.

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Напомним, УНН ранее сообщал, что Александра Власова, который некоторое время исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы, а также бывших и действующих руководителей всех таможен вызвали на допрос в прокуратуру. На допрос их вызывают в прокуратуру Киевской области на 9 и 10 сентября.

Также добавим, что в отношении Кривицкого на днях в суд был передан обвинительный акт в другом расследовании по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице).

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