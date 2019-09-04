Прокуратура подозревает экс-заместителя главы ГФС в растрате бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Прокуратура Киевской области проверяет причастность бывшего исполняющего обязанности заместителя руководителя Государственной фискальной службы Виктора Кривицкого к растрате бюджетных средств. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Виктора Кривицкого, который возглавлял также Волынскую таможню, подозревают в том, что он заставлял руководителей таможен всех областей сотрудничать только с одной юридической фирмой, учредителем которой якобы выступает его товарищ.
Руководителя юрфирмы также вызывают на допрос.
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Напомним, УНН ранее сообщал, что Александра Власова, который некоторое время исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы, а также бывших и действующих руководителей всех таможен вызвали на допрос в прокуратуру. На допрос их вызывают в прокуратуру Киевской области на 9 и 10 сентября.
Также добавим, что в отношении Кривицкого на днях в суд был передан обвинительный акт в другом расследовании по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице).