Прокуратура підозрює ексзаступника голови ДФС у розтраті бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прокуратура Київської області перевіряє причетність колишнього виконувача обов’язків заступника керівника Державної фіскальної служби Віктора Кривіцького до розтрати бюджетних коштів. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Віктора Кривіцького, який очолював також Волинську митницю, підозрюють у тому, що він змушував керівників митниць усіх областей співпрацювати лише з однією юридичною фірмою, засновником якої нібито виступає його товариш.
Керівника юрфірми також викликають на допит.
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Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що Олександра Власова, який деякий час виконував обов’язки голови Державної фіскальної служби, а також колишніх та діючих керівників усіх митниць викликано на допит до прокуратури. На допит їх викликають до прокуратури Київської області на 9 та 10 вересня.
Також додамо, що стосовно Кривіцького днями до суду був переданий обвинувальний акт в іншому розслідуванні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу).