Прокуратура оспаривает взыскание 25 млн грн с ОАО "ХК Краян"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Прокуратура Одесской области через суд оспаривает взыскание около 25 млн грн с ОАО "ХК Краян", основным акционером которого является Фонд государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Органами прокуратуры Одесской области в защиту имущественных интересов государства предъявлен иск о признании недействительными договоров уступки права требования между двумя коммерческими структурами, по которым одна из них, используя заведомо ложные документы о проведении хозяйственных операций, получила право требования к ОА"ХК Краян" на сумму около 25 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, решением хозяйственного суда Одесской области от 18 февраля 2014 года иск прокурора удовлетворен. Постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда области от 20 мая 2014, оставленным в силе постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 16 июля 2014, в иске отказано.
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По результатам расследования уголовного производства в отношении должностных лиц одного из обществ установлено достоверные данные о подделке указанных договоров.
Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором заявления о пересмотре постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда от 20 мая 2014 года по вновь открывшимся обстоятельствам.
Постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда от 16 августа 2017 года заявление прокурора удовлетворено, постановление суда апелляционной инстанции отменено, а решение суда которым иск прокурора удовлетворен, оставлено в силе.
Не оставляя попыток дальнейшего использования спорных договоров с целью незаконного завладения имуществом ОАО "ХК Краян", которое признано банкротом и находится в стадии ликвидации, один из субъектов хозяйствования обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.
При рассмотрении кассационной жалобы ответчика Верховным Судом 20 февраля 2018 оставлено в силе судебные решения, которыми признаны недействительными договоры уступки права требования.
Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета Одессы в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".