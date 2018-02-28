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Прокуратура оскаржує стягнення 25 млн грн з ВАТ "ХК Краян"

Прокуратура оскаржує стягнення 25 млн грн з ВАТ "ХК Краян"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прокуратура Одещини через суд оскаржує стягнення близько 25 млн грн з ВАТ “ХК Краян”, основним акціонером якого є Фонд державного майна України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Органами прокуратури Одеської області на захист майнових інтересів держави пред’явлено позов про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги між двома комерційними структурами, за якими одна з них, використовуючи завідомо неправдиві документи про проведення господарських операцій, отримала право вимоги до ВАТ "ХК Краян" на суму близько 25 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішенням господарського суду Одеської області від 18 лютого 2014 позов прокурора задоволено. Постановою Одеського апеляційного господарського суду області від 20 травня 2014, залишеною в силі постановою Вищого господарського суду України від 16 липня 2014, у позові відмовлено.

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За результатами розслідування кримінального провадження стосовно посадових осіб одного із товариств встановлено достовірні дані про підроблення зазначених договорів.

Вказані обставини стали підставою для внесення прокурором заяви про перегляд постанови Одеського апеляційного господарського суду від 20 травня 2014 за нововиявленими обставинами.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 16 серпня 2017 заяву прокурора задоволено, постанову суду апеляційної інстанції скасовано, а рішення суду яким позов прокурора задоволено, залишено в силі.

Не полишаючи спроб подальшого використання спірних договорів з метою незаконного заволодіння майном ВАТ “ХК Краян”, яке визнана банкрутом та перебуває на стадії ліквідації, один із суб’єктів господарювання звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду.

При розгляді касаційної скарги відповідача Верховним Судом 20 лютого 2018 залишено в силі судові рішення, якими визнано недійсними договори відступлення права вимоги.

Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян”  під “Європейську мерію”.

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